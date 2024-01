WAG Payment Solutions Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Bei Wag Payment gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Wag Payment in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Wag Payment innerhalb von 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden. Sowohl der RSI als auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Wag Payment bei 92,72 GBP, während der aktuelle Kurs bei 91,2 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund einer Distanz von -1,64 Prozent zum GD200. Der GD50 hat einen Stand von 90,24 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wag Payment daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen unterstützen diese Einschätzung. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut" für Wag Payment.