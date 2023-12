WAG Payment Solutions Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Wag Payment ergibt sich aktuell folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 48,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wag Payment weder überkauft noch überverkauft ist, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI bedeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,32, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das Wag Payment-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da die Abweichung des aktuellen Kurses (90 GBP) zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei -2,84 Prozent liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von -0,82 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf.

Die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigen ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität der Aktie von Wag Payment hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung für Wag Payment vorgenommen.

Insgesamt ergibt sich daher der Befund, dass Wag Payment hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse und der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

