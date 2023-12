WAC Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) der Wac-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 18,07 an, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Wac in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +196 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,1 HKD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Wac als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 68,88 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".