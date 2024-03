WAC Aktie: Keine Angst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von King Of Catering im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um King Of Catering beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich somit insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von King Of Catering bei einem Wert von 88 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 238,11) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 63 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist King Of Catering damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 700 Prozent erzielt, was 706,93 Prozent über dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -3,7 Prozent, und King Of Catering liegt aktuell 703,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass King Of Catering derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes in Höhe von 0,12 HKD verläuft, und der Kurs der Aktie (0,186 HKD) um +55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,26 HKD, was einer Abweichung von -28,46 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Neutral" führt.