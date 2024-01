WAC Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Wac zeigt eine beeindruckende Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche, mit einer Rendite von 206,25 Prozent im letzten Jahr. Dies übertrifft den Branchendurchschnitt um mehr als 211 Prozent. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine Rendite von -8,67 Prozent verzeichnete, liegt Wac mit 214,92 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Wac derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,53 % in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wac-Aktie zeigt einen Wert von 10 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 22,94 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wac daher eine "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt Wac eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird Wac basierend auf diesen Bewertungen mit einem "Gut" in Bezug auf den Aktienkurs und dem RSI, sowie mit einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividende und einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und Buzz beurteilt.