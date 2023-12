WA1 Resources Aktie: DAS heißt noch nichts

Auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses zeigt die Wa-Aktie derzeit eine positive Entwicklung. Der GD200 liegt bei 5,14 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,53 AUD) um +65,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,75 AUD, was einer Abweichung von +10,06 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 48,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,56, was für 25 Tage ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Wa diskutiert wurde. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wa insgesamt eine "Gut"-Bewertung.