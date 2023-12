WA1 Resources Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Wa-RSI liegt bei 48,2, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 59,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität rund um Wa ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bezüglich des Aktienmarktes. In den letzten zwei Wochen wurde über Wa eher neutral diskutiert. Anleger zeigten vor allem in den letzten ein, zwei Tagen Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Wa insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Wa derzeit ein "Gut"-Wert ist. Der Gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 5,14 AUD, während der Kurs der Aktie (8,53 AUD) um +65,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 7,75 AUD entspricht einer Abweichung von +10,06 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält Wa daher das Rating "Gut".