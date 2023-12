W5 Solutions AB Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der W-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 78,61 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 80,1 SEK liegt, was einer Abweichung von +1,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 75,41 SEK, was über dem aktuellen Kurs liegt (+6,22 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die W-Aktie liegt bei 14, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 44,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für W.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen und führte zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.