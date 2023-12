Vz Holding Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "VZ Holding":

Die Vz Neutraling AG-Aktie wird derzeit intensiv im Internet diskutiert, wobei die Diskussionsintensität in letzter Zeit abgenommen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Stimmungsänderungsrate hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Vz Neutraling AG. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Vz Neutraling AG-Aktie bei 84,83 CHF, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +11,99 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 91,34 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Vz Neutraling AG-Aktie einen RSI7-Wert von 25,49, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 35,43, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".