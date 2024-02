Vystar Corp Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Vystar liegt bei 22,01, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 49,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Vystar daher eine Bewertung von "Gut".

Im Bereich der Dividendenrendite liegt Vystar derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (8328,93%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vystar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,06 USD liegt, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,06 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vystar in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Vystar haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Vystar daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.