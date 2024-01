Vystar Corp Aktie: Abwarten

Die Vystar-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,058 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +45 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab jedoch einen Wert von 0,07 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was einer Abweichung von -17,14 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vystar im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8342,36 Prozentpunkte weniger ist als üblich. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Vystar liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt.