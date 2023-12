Vyant Bio Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp II":

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Vyant Bio wurden eingehend untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse der Vyant Bio-Aktie ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,165 USD lag, was einem Unterschied von -41,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "schlecht" Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,17 USD, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "neutral" Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "neutral" Einstufung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Vyant Bio in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vyant Bio-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Allerdings ergibt die RSI-Bewertung auf 25-Tage-Basis eine "neutral" Einstufung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die langfristige Stimmung, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index zusammen eine "neutral" bis "schlecht" Bewertung für die Vyant Bio-Aktie ergeben.