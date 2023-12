Vyant Bio Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Vyant Bio betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Vyant Bio überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und weist Vyant Bio als weder überkauft noch überverkauft aus, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün stand und größtenteils neutrale Diskussionen geführt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch vermehrt positiv eingestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Vyant Bio in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Vyant Bio im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,49 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab und erhält daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für Vyant Bio, wobei verschiedene Bewertungen in den analysierten Bereichen zu einem insgesamt neutralen bis schlechten Rating führen.