VyOS wird im GigaOm Radar für Netzwerkbetriebssysteme als Fast Mover und Herausforderer aufgeführt

Poway, Kalifornien (ots/PRNewswire) -VyOS Networks Corporation, das Unternehmen, das die VyOS Network Platform entwickelt und Support-Services anbietet, gab heute bekannt, dass es im GigaOm Radar für Netzwerkbetriebssysteme in den Segmenten KMU, Unternehmen und Cloud/Managed Service Provider als Herausforderer und Fast Mover aufgeführt wurde. Der vollständige Bericht ist für alle Interessierten auf Anfrage erhältlich.„Wir sind stolz darauf, dass wir auch dieses Jahr wieder in den GigaOm Radar Berichten erwähnt werden. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, unseren Kunden eine stabile und funktionsreiche Plattform zu bieten, anerkannt werden", sagt Yuriy Andamasov (mailto:yuriy@vyos.io), CEO der VyOS Networks Corporation.„Aber VyOS hat mehr zu bieten, als in den Marktberichten steht. GigaOm Radar vergleicht Produkte, deren Anwendungsfälle sich überschneiden. Dennoch deckt VyOS auch einzigartige Anwendungsfälle ab, die andere Anbieter nicht abdecken, wie zum Beispiel die Unterstützung von kundenspezifischer eingebetteter Hardware und die Modifikation von VyOS selbst", fügt Daniil Baturin (mailto:daniil@vyos.io), CTO der VyOS Networks Corporation, hinzu.Über VyOSVyOS ist ein Open-Source-Netzwerkbetriebssystem. Sein Slogan lautet „ein universeller Router", da er mehrere Einsatzszenarien und Rollen unterstützt: Bare-Metal-Hardware von kleinen Boards bis hin zu großen Servern, alle gängigen Virtualisierungsplattformen einschließlich VMware, KVM und Microsoft Hyper-V sowie Multi-Cloud-Unterstützung für große Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud und Oracle Cloud Infrastructure.VyOS unterstützt mehrere dynamische Routing-Protokolle über FRRouting, verschiedene VPN-Protokolle und andere Netzwerk-Routing- und Sicherheitsfunktionen, die über eine einheitliche zustandsabhängige Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und eine HTTP-API für die Verwaltungsautomatisierung verfügbar sind.Über VyOS Networks CorporationVyOS Networks Corporation ist ein Unternehmen, das von den Gründern und Betreuern des Open-Source-Projekts VyOS gegründet wurde, um Dienstleistungen für das Projekt anzubieten und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.Kontakt:Roman,roman@vyos.io; Telefon :+16194320570Original-Content von: VyOS Networks Corporation, übermittelt durch news aktuell