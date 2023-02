VyOS gibt Verfügbarkeit auf AWS Outposts und Azure Stack Hub Private Cloud Platforms bekannt

Poway, Kalifornien (ots/PRNewswire) -VyOS Networks Corporation gab die allgemeine Verfügbarkeit des VyOS Universal Router auf AWS Outposts und privaten Cloud-Plattformen für Microsoft Azure Stack Hub bekannt.„Die Nachfrage nach privater und hybrider Cloud wächst aufgrund mehrerer Faktoren, von rein technischen Faktoren wie Reaktionslatenz bis hin zu rechtlichen und politischen Vorschriften wie Datenresidenz-Vorschriften. Die Unterstützung von Cloud-Netzwerken mit mehreren Clouds ist Teil unserer Cloud-Strategie, und diese Ergänzung wird es unseren Kunden ermöglichen, ihren ROI erheblich zu erhöhen", so Taras Pudiak, Director of Cloud Technology bei VyOS Networks Corporation.„Jetzt können die Kunden in ihren hybriden Multi-Cloud-Netzwerken auf schnelle und kosteneffiziente Art und Weise die Fähigkeiten von VyOS nutzen", so Fernando Maidana, Senior Cloud Networking Engineer.Informationen zu VyOSVyOS ist ein Open-Source-Netzwerk-Betriebssystem. Sein Slogan ist „ein universeller Router", da er mehrere Bereitstellungsszenarien und -rollen unterstützt: Bare-Metal-Hardware von kleinen Karten bis hin zu großen Servern, alle beliebten Virtualisierungsplattformen, einschließlich VMware, KVM und Microsoft Hyper-V, und Multi-Cloud-Unterstützung für große Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud und Oracle Cloud Infrastructure.VyOS unterstützt mehrere dynamische Routing-Protokolle über FRRouting, verschiedene VPN-Protokolle und andere Netzwerk-Routing- und Sicherheitsfunktionen, die über ein einheitliches zustandsbehaftetes CLI und eine HTTP-API für die Verwaltungsautomatisierung verfügbar sind.Informationen zur VyOS Networks CorporationDie VyOS Networks Corporation ist ein Unternehmen, das von den Gründern des VyOS-Plattform-Projekts gegründet wurde und sich auf die Entwicklung von Open-Source-Netzwerklösungen konzentriert.Yuriy Andamasovvyos.ioMedienkontakt:Medienkontakte:CEOvyos.ioE-mail: yuriy@vyos.ioTelefon: +16194320570View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vyos-gibt-verfugbarkeit-auf-aws-outposts-und-azure-stack-hub-private-cloud-platforms-bekannt-301742489.htmlOriginal-Content von: VyOS Networks Corporation, übermittelt durch news aktuell