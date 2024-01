Vuzix Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Vuzix hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -0,15 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Vuzix eine Underperformance von -34,1 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,35 Prozent im letzten Jahr, und Vuzix lag 43,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vuzix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,86 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,09 USD liegt, was eine Abweichung von -45,85 Prozent bedeutet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 2,55 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,04 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Vuzix-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf Dividenden ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -11546,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Vuzix eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Vuzix-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 72 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Vuzix-Aktie.

Insgesamt lässt die Bewertung in den genannten Kategorien auf ein schlechtes Abschneiden der Vuzix-Aktie schließen.