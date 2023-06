Vuzix Aktie: Worauf sollten Sie sich bei den Quartalszahlen am 07.08.2023 einstellen?

In genau 39 Tagen wird die in West Henrietta, USA ansässige Firma Vuzix ihre Bilanzzahlen für das zweite Quartal präsentieren. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Wie performt die Vuzix-Aktie verglichen mit dem Vorjahr?

Noch 39 Tage verbleiben bis zur Präsentation der neuen Quartalszahlen von Vuzix- einem Unternehmen mit einer aktuellen Marktbewertung von exakt 290,47 Mio. EUR – vor Börsenöffnung. Sowohl Aktionäre als auch Finanzanalysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Denn laut der gegenwärtigen Datenanalyse prognostizieren Analystenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Nachdem Vuzix im zweiten Quartal des letzten Jahres noch einen Umsatz von gerundet 2,76 Mio € erzielt hat, steht nun eine Zunahme um +42,00 Prozent auf geschätzt rund 3,92 Mio € an.

Die...