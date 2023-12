Vuzix Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Die technische Analyse von Vuzix zeigt, dass sich die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer Abwärtsbewegung befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,05 USD liegt, was einer Abweichung von -48,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,85 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -28,07 Prozent darstellt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Vuzix eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Aktien in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Vuzix in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,34 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien um 23,16 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -58,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von -41,91 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 6,56 Prozent. Daher erhält Vuzix in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Vuzix-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Jedoch ist der RSI auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Vuzix also auch in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Abschließend schüttet Vuzix im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11651,5 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, dass die Vuzix-Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet und in verschiedenen Kategorien eine Unterperformance zeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.