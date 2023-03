Vumetric bringt innovative PTaaS-Plattform auf den Markt, um Penetrationstests zu optimieren und zu modernisieren

Toronto, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Vumetric Cybersecurity, ein führender Anbieter von Penetrationstests, freut sich, die Einführung seiner bahnbrechenden Penetration Testing as-a-Service (PTaaS)-Plattform bekannt geben zu können. Die PTaaS-Plattform wurde entwickelt, um Cybersecurity-Bewertungen für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu modernisieren. Sie ist das direkte Ergebnis der 25-jährigen Branchenerfahrung von Vumetric.Die PTaaS-Plattform von Vumetric revolutioniert den Penetrationstestprozess durch die Bereitstellung von Selbstbedienungsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Bewertungen nach Bedarf zu planen und zu verwalten. Die interaktive Berichterstattung der Plattform bietet einen umfassenden Überblick über identifizierte Risiken und priorisierte Abhilfestrategien. Die Beteiligten können unkompliziert auf Ergebnisse zugreifen, Verbesserungen im Laufe der Zeit verfolgen und Projektergebnisse ohne zusätzlichen Aufwand analysieren. Damit ist die PTaaS-Plattform die moderne Lösung für die Verwaltung von Penetrationstestprojekten.„Unsere PTaaS-Plattform ist ein Meilenstein für die Penetrationstest-Branche", so Alex Cote, VP of Operations bei Vumetric. „Wir haben den Prozess der Durchführung von Cybersecurity-Bewertungen optimiert und es Unternehmen erleichtert, ihre Pentest-Projekte zu verwalten und deren Fortschritt zu verfolgen, ohne die Qualität der Tests zu beeinträchtigen."Die PTaaS-Plattform wird von Vumetrics hauseigenem Team erfahrener und zertifizierter Penetrationstester betrieben, die ihr umfangreiches Wissen, anerkannte Testmethoden sowie Hacking-Verfahren aus der Praxis nutzen, um Schwachstellen zu identifizieren, die automatisierten Tools möglicherweise entgehen. Dieser Ansatz gewährleistet eine umfassende Sicherheitsbewertung, die Unternehmen dabei hilft, detaillierten Aufschluss über ihre Risiken zu erhalten und Abhilfemaßnahmen effektiv zu priorisieren.Darüber hinaus ermöglicht die PTaaS-Plattform Unternehmen die effiziente Einhaltung von Branchenvorschriften und -standards durch die Bereitstellung klarer, präziser Berichte und offizieller Bescheinigungen, die zur effizienten Erfüllung von Compliance- und ordnungsrechtlichen Meldeanforderungen mit minimalem Aufwand verwendet werden können (z. B.: SOC2, PCI-DSS, ISO27001, HIPAA usw.). Mit dieser innovativen Plattform können Unternehmen ihre erfolgsentscheidenden IT-Systeme und Anwendungen sicher und effektiv testen und vor Cybersecurity-Bedrohungen schützen.Wenn Sie mehr über die Vumetric PTaaS-Plattform und darüber, wie sie Ihrem Unternehmen bei der Optimierung seiner Penetrationstests helfen kann, erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.vumetric.com/penetration-testing-as-a-service/. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3816203-1&h=416907454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3816203-1%26h%3D3705372713%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vumetric.com%252Fpenetration-testing-as-a-service%252F%26a%3Dwww.vumetric.com%252Fpenetration-testing-as-a-service%252F&a=www.vumetric.com%2Fpenetration-testing-as-a-service%2F.)Informationen zu Vumetric CybersecurityVumetric wurde 2007 gegründet und ist ein nach ISO9001 zertifiziertes Unternehmen, das sich auf Penetrationstests und Cybersecurity-Bewertungen spezialisiert hat. Das Team von Vumetric besteht aus hochqualifizierten Cybersecurity-Experten und hat bereits erstklassige Sicherheitsbewertungen für Unternehmen aller Größenordnungen durchgeführt, von KMUs bis hin zu Fortune 1000-Unternehmen und Behörden. Weitere Informationen über Vumetric finden Sie auf www.vumetric.com.Folgen Sie uns auf Social Media: Twitter, LinkedIn und Facebook.Sam Martin, sam@vumetric.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2037713/Vumetric_Cybersecurity_Inc__Vumetric_Launches_Innovative_PTaaS_P.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3816203-1&h=1444018104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3816203-1%26h%3D708554523%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2037713%252FVumetric_Cybersecurity_Inc__Vumetric_Launches_Innovative_PTaaS_P.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2037713%252FVumetric_Cybersecurity_Inc__Vumetric_Launches_Innovative_PTaaS_P.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2037713%2FVumetric_Cybersecurity_Inc__Vumetric_Launches_Innovative_PTaaS_P.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vumetric-bringt-innovative-ptaas-plattform-auf-den-markt-um-penetrationstests-zu-optimieren-und-zu-modernisieren-301778671.htmlOriginal-Content von: Vumetric Cybersecurity Inc., übermittelt durch news aktuell