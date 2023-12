Vulcan Steel Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Vulcan Steel herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vulcan Steel überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark. Entgegen dem RSI7 ist Vulcan Steel hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vulcan Steel-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Vulcan Steel lässt sich auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Vulcan Steel beläuft sich mittlerweile auf 7,65 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,65 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 7,32 AUD, was einen Abstand von +4,51 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anleger können Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Vulcan Steel hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.