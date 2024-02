Vulcan Steel Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer rot an, was bedeutet, dass es keine positiven Diskussionen gab. An den meisten Tagen waren die Anleger insgesamt neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vulcan Steel. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Vulcan Steel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vulcan Steel weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Vulcan Steel weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 55,79). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "neutral" Bewertung. Insgesamt wird die Vulcan Steel-Aktie in diesem Abschnitt als "neutral" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz über Vulcan Steel zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Vulcan Steel somit als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -5,41 Prozent, was zu einer "schlecht" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,11 Prozent). Daher erhält Vulcan Steel in diesem Fall eine "neutral" Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.