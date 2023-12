Vulcan Minerals Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Vulcan Minerals war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält Vulcan Minerals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Vulcan Minerals als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 25,28, was einem Abstand von 92 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 319 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Vulcan Minerals daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vulcan Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,16 CAD) liegt deutlich darunter (-15,79 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,15 CAD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Vulcan Minerals-Aktie wird daher auf technischer Basis insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Vulcan Minerals momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Vulcan Minerals in dieser Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.