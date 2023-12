Vulcan Minerals Aktie: Der absolute Knall!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Vulcan Minerals ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das einen Wert von 25,28 aufweist. Dies ist deutlich günstiger als das Branchenmittel im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 320,67, was einem Abstand von 92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Vulcan Minerals im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,25 Prozent erzielt, was 45,06 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,19 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt ebenfalls -11,19 Prozent, und Vulcan Minerals liegt auch hier aktuell 45,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in Bezug auf Vulcan Minerals festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Vulcan Minerals derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 3,85 Prozent. Mit einer Differenz von lediglich 3,85 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.