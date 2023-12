Vulcan Minerals Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten 12 Monaten erzielte Vulcan Minerals eine Performance von -56,25 Prozent, was zu einer Unterperformance von -45,31 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -10,94 Prozent hatte, liegt Vulcan Minerals um 45,31 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Vulcan Minerals liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls bei 50 und somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Minerals beträgt 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt ein KGV von 320 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Vulcan Minerals daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Vulcan Minerals interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Vulcan Minerals.