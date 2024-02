Vulcan Minerals Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vulcan Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,12 CAD liegt, was einer Abweichung von -29,41 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,13 CAD, was einer Abweichung von -7,69 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 25,28, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 336 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb Vulcan Minerals auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -58,62 Prozent erzielt hat, was 35,86 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -22,76 Prozent, wobei Vulcan Minerals aktuell 35,86 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.