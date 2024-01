Vulcan Minerals Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Vulcan Minerals liegt der RSI7, derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Entsprechend erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Vulcan Minerals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Vulcan Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,19 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,13 CAD liegt, was einer Abweichung von -31,58 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 0,14 CAD unter dem Aktienkurs, was eine Abweichung von -7,14 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Vulcan Minerals beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 25,28 und liegt damit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 324 (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.