Vulcan Minerals Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vulcan Minerals betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 62,5 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vulcan Minerals mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" für Vulcan Minerals auf dieser Ebene führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Vulcan Minerals aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 25,28 liegt die Aktie insgesamt 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 337,04 liegt. Dementsprechend erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".