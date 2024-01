Vulcan Materials löst Jubelsturm aus!

Die Vulcan Materials-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Zunächst wird die technische Analyse durchgeführt, bei der trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt berücksichtigt werden. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 206,68 USD, was einer Abweichung von +9,4 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 226,11 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 215,75 USD, was einer Abweichung von +4,8 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vulcan Materials basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von 6 Analystenbewertungen 4 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft werden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating. Für den letzten Monat ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf qualifizierten Analysen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 224,20 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -0,84 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Neutral".

Im Bereich des Fundamentals wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Vulcan Materials aktuell 34 beträgt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 95 haben, wird Vulcan Materials als unterbewertet angesehen und daher eine "Gut"-Einschätzung erhalten.

Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls analysiert. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie geäußert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".