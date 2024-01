Vulcan Materials ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank Plc.":

Die Aktie von Vulcan Materials wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen waren 4 Gut und 2 Neutral, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Allerdings haben die jüngsten Bewertungen der Analysten zu einer durchschnittlichen Empfehlung von "Neutral" geführt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 224,2 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,36 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Vulcan Materials interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich angesehen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz im Internet.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Materials bei 34,59, was unter dem Branchendurchschnitt (64 Prozent) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Vulcan Materials im letzten Jahr eine Rendite von 27,74 Prozent erzielt, was 4,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.