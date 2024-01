Vulcan Materials Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Vulcan Materials-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 209,45 USD erreicht, während der Aktienkurs selbst bei 223,41 USD liegt. Dieser Abstand von +6,67 Prozent zum GD200 wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 219,39 USD, was einem Abstand von +1,83 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Vulcan Materials in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Vulcan Materials-Aktie mit 27,74 Prozent um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche liegt die Rendite mit 4,96 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Kurzfristig liegen jedoch keine positiven Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 230,5 USD, was einer möglichen Steigerung um 3,17 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Vulcan Materials-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.