Vulcan Materials Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

An der Heimatbörse New York notiert Vulcan Materials per 14.08.2023, 13:37 Uhr bei 223.92 USD. Vulcan Materials zählt zum Segment "Baumaterialien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Vulcan Materials entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Für Vulcan Materials liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 215,86 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (223,92 USD) könnte die Aktie damit um -3,6 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Vulcan Materials-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Vulcan Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,78 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Baumaterialien") von 832,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 831,72 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vulcan Materials beträgt das aktuelle KGV 28,04. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" haben im Durchschnitt ein KGV von 63,88. Vulcan Materials ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.