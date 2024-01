Vulcan Materials Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Analysten sind sich uneinig über die langfristige Einschätzung der Vulcan Materials-Aktie. Während einige sie positiv bewerten, halten andere sie für neutral. Insgesamt erhält die Aktie 4 positive Bewertungen, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Rating im letzten Monat ist neutral, mit keiner positiven, einer neutralen und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 224,2 USD, was einer leichten Unterperformance von -0,83 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Materialien-Sektor hat die Vulcan Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,05 Prozent erzielt, was jedoch 30,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie die 200-Tage-Linie überschritten hat, was positiv bewertet wird. Jedoch liegt der aktuelle Kurs nur um 3,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird die Aktie technisch gesehen jedoch als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine starke Aktivität und diskutieren positiv über die Vulcan Materials-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering und es gab kaum erkennbare Änderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als "Gut" bewertet.