Vulcan Materials Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Materials zeigt eine Unterbewertung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien". Mit einem aktuellen KGV von 35 liegt Vulcan Materials deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 89. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Vulcan Materials in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,04 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung erzielen. Während ähnliche Unternehmen in der "Baumaterialien"-Branche durchschnittlich um 7,38 Prozent stiegen, verzeichnete Vulcan Materials einen Anstieg von 24,42 Prozent. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Vulcan Materials als neutral ein. Der RSI7-Wert von 22,71 und der RSI25-Wert von 43,13 führen zu einer "Gut"-Empfehlung für den kurzfristigen Zeitraum und einer "Neutral"-Einstufung für den mittelfristigen Zeitraum. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analystenbewertung für Vulcan Materials zeigt eine überwiegend positive Einschätzung. In den letzten 12 Monaten wurden 3 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da es in letzter Zeit keine klaren Empfehlungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 230,5 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -1,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.