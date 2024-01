Vulcan Materials Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Vulcan Materials hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 27,74 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22,77 Prozent. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche insgesamt liegt Vulcan Materials mit 4,96 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Vulcan Materials aktuell einen Wert von 209,45 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 223,41 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,67 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 219,39 USD, was einem Abstand von +1,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Vulcan Materials weist einen Wert von 34,59 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 95,77. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vulcan Materials eine Dividendenrendite von 0,77 % aus, was 8341,63 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,39 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.