Vulcan Materials Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Vulcan Materials-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 16. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 34,53, was darauf hindeutet, dass Vulcan Materials weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche hat Vulcan Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,06 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +4,87 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um Vulcan Materials war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild rund um Vulcan Materials festgestellt. Dies wird durch die vermehrte positive Diskussion in den sozialen Medien deutlich. Auch die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet. Zusammenfassend erhält Vulcan Materials für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.