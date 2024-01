Vulcan Materials Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Bei einem Wert dazwischen wird die Einschätzung als neutral angesehen. Der RSI für Vulcan Materials liegt bei 44,62, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 45,67 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei einer Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich für Vulcan Materials eine durchschnittliche Diskussionsintensität, die zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Vulcan Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,74 Prozent erzielt, was 4,2 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt 23,54 Prozent, und Vulcan Materials liegt aktuell 4,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet weist Vulcan Materials ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,59 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,84 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.