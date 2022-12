Vulcan Materials Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Kurs der Aktie Vulcan Materials steht am 27.12.2022, 19:41 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 175.48 USD. Der Titel wird der Branche "Baumaterialien" zugerechnet.

Wie Vulcan Materials derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Vulcan Materials-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 207,8 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,61 Prozent erzielen, da sie derzeit 175,2 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vulcan Materials-Aktie hat einen Wert von 83,43. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (50,54). Der RSI25 liegt bei 50,54, was bedeutet, dass Vulcan Materials hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Vulcan Materials.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Vulcan Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um 64,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -79,19 Prozent im Branchenvergleich für Vulcan Materials bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 64,41 Prozent im letzten Jahr. Vulcan Materials lag 79,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.