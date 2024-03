Vulcan Materials Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dies ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Wenn wir Vulcan Materials anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage betrachten, liegt dieser momentan bei 46,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vulcan Materials-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Bei Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat Vulcan Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,27 Prozent erzielt, was 36,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Vulcan Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,4 auf, was 49 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Langfristig gesehen wird die Vulcan Materials-Aktie von Analysten positiv bewertet, wobei insgesamt 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 243 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine negative Performance von -9,77 Prozent erzielen könnte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analystenmeinungen als "Neutral".

Insgesamt erhält Vulcan Materials somit verschiedene Bewertungen auf Basis der verschiedenen Analysemethoden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion führt.