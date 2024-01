Vulcan Materials Aktie: Immer langsam!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei Vulcan Materials zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Hinsicht. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Vulcan Materials-Aktie beträgt 208,6 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 227,28 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 218,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vulcan Materials auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vulcan Materials zeigt einen Wert von 44,62, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, sodass sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral" beläuft.

Die Analyse der Einstufungen von Analysten zeigt, dass die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet werden kann. Allerdings ergibt sich aus jüngsten Bewertungen eine durchschnittliche Empfehlung von "Neutral" und ein erwartetes Kursziel von 224,2 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie der Vulcan Materials.