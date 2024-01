Vulcan Materials Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Vulcan Materials wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 8327,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs wird als Grundlage herangezogen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vulcan Materials besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuelle Analysen deuten auf eine ausgeglichene Anlegerstimmung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Der Aktienkurs liegt 7,7 Prozent über dem GD200 und 3,51 Prozent über dem GD50.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich eine Unterbewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Baumaterialien". Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.