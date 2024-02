Vulcan Materials Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse von Vulcan Materials zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 210,35 USD, während der letzte Schlusskurs bei 231,05 USD liegt, was einer Abweichung von +9,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 220,29 USD, was einer Abweichung von +4,88 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vulcan Materials auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Vulcan Materials mit 27,74 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,35 Prozent. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Die Analysten haben eine positive Einschätzung für Vulcan Materials abgegeben, da 3 Buc, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Kurzfristig ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 230,5 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -0,24 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Vulcan Materials eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist.