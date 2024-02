Vulcan Materials Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Vulcan Materials zeigt sich aus technischer Sicht als vielversprechende Anlage. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 214,91 USD, was einer Abweichung von +16,97 Prozent vom aktuellen Kurs von 251,38 USD entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 227,52 USD, was einer Abweichung von +10,49 Prozent entspricht und die Aktie auch in diesem Zeitraum als vielversprechend einstuft. Alles in allem ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vulcan Materials liegt bei 25,58, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 33,5, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung basierend auf dem RSI.

Im Bereich des Aktienkurses im Vergleich zur Branche zeigen sich jedoch Unterperformance. Während die Vulcan Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,42 Prozent erzielte, stiegen ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 799,9 Prozent. Dies führt zu einer Unterperformance von -775,48 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hingegen wird die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 35,06 liegt insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien". Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".