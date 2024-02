Vulcan Materials Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Vulcan Materials liegt aktuell bei 35,06 und ist damit um 61 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 90. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vulcan Materials-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 211,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 234,44 USD liegt, was einem Unterschied von +10,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 221,41 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,89 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Vulcan Materials eine Dividendenrendite von 0,77 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur Branche beträgt -8341,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche hat Vulcan Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 7,31 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,11 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.