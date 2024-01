Vulcan Materials Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Aktienkurs von Vulcan Materials hat im letzten Jahr eine Rendite von 24,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt die Rendite jedoch 30,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 54,53 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt 54,53 Prozent, wobei Vulcan Materials aktuell 30,49 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Vulcan Materials-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten zeigen 4 Mal "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Allerdings ergab eine neuere Analyse ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht) für das Wertpapier. Das Kursziel der Analysten liegt bei 224,2 USD, was einer prognostizierten Performance von -0,83 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Vulcan Materials eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer insgesamt positiven langfristigen Stimmung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Materials bei 34,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,84 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

