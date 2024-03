Vulcan Materials Aktie: Die Bären zittern!

Vulcan Materials erzielte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 41,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um -7,09 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +48,36 Prozent im Branchenvergleich für Vulcan Materials. Ebenso übertraf das Unternehmen den "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,09 Prozent verzeichnete, um 48,36 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Vulcan Materials in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) indiziert der RSI die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Vulcan Materials liegt bei 25,8, was eine überverkaufte Situation signalisiert und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Bei Vulcan Materials ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vulcan Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 218,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 264,98 USD liegt, was einer Abweichung von +21,38 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 235,7 USD eine Abweichung von +12,42 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Vulcan Materials-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.