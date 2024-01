Vulcan Materials Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Vulcan Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche im Durchschnitt um 54,82 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Vulcan Materials im Branchenvergleich eine Underperformance von -30,77 Prozent aufweist. Der gesamte "Materialien"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 54,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Vulcan Materials um 30,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Vulcan Materials-Aktie aktuell als "Gut". Diese Bewertung setzt sich aus 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (224,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,11 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vulcan Materials eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Vulcan Materials lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Bewertung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Vulcan Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vulcan Materials wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 27,06 Punkten, was anzeigt, dass Vulcan Materials überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Vulcan Materials weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Vulcan Materials-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.