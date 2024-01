Vulcan Materials Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet. Für Vulcan Materials weist der RSI eine Ausprägung von 46,97 auf, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 52,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vulcan Materials bei 209,73 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 222,36 USD, was einer Differenz von +6,02 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 219,63 USD, was einer Differenz von +1,24 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal für die Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Von fundamentaler Seite betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Materials einen Wert von 34 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" bei 89. Damit erscheint die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Vulcan Materials in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,74 Prozent erzielt hat. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Baumaterialien" um 27,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -0,14 Prozent für Vulcan Materials führt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Vulcan Materials um 0,14 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.