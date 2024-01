Vulcan Internationalration Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vulcan diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Vulcan in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft waren, da der RSI bei 50 liegt. Daher wird die Situation als "Neutral" bewertet. Wenn der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bei 80 liegt, gilt dies als Indikator für eine überkaufte Situation, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Vulcan daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vulcan aktuell bei 0,19 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,05 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -73,68 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -64,29 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Vulcan eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vulcan daher als "Neutral"-Wert betrachtet.