Vulcan Internationalration Aktie: Quo vadis?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Vulcan auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass sie neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Vulcan diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert für Vulcan liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein ähnlicher Wert, weshalb die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "neutral" lautet.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Vulcan wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung in diesem Bereich ebenfalls "neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Vulcan-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild. Daher wird die Vulcan-Aktie auch in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "schlecht"-Rating versehen.