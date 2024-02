Vulcan Energy Resources: Das ist eine kleine Explosion!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schon wieder hat die Aktie von Vulcan Energy Resources einen Kursgewinn verbuchen können – diesmal um 6,2 %. Schon am Montag hatte das Lithium-Explorationsunternehmen ein Plus von 11,5 % angemeldet – mit dem Schönheitsfehler, dass es am Dienstag um -6,4 % nach unten ging. Die Aktie schwankt derzeit viel zu stark, um jedes Tages-Signal direkt als neue Aufbruch- oder Abbruch-Information zu interpretieren. Dennoch: Ist vielleicht ein erster Boden gefunden?

Vulcan Energy Resources: Das sind Signale!

Tatsächlich ist der Wert in den vergangenen Monaten massiv nach unten gestürzt. Wie in einer Rutschbahn ging es von ca. gut 4 Dollar in den vergangenen 12 Monaten auf nun weniger als 1,50 Dollar. Die Entwicklung hat nun ein kleines Ende gefunden, nachdem die Aktie bei ca. 1,25 Dollar immer wieder aufwärts ausbrach.

Analysten sind und bleiben wohl zuversichtlich. Denn die Aktie hat nach den Daten auf Marketscreener derzeit ein Kursziel, das 333 % entfernt ist. Dabei gibt es einen Schönheitsfehler: Es sind nur zwei Analysten. Der Gesamttrend ist demnach weiterhin höchst zweifelhaft. Oder wissen die Analysten doch mehr?

